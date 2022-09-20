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"ЧВК Вагнера несет большие потери". Реакция США на видео с Пригожиным и вербовкой зэков

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 08:19
Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)

Кремлевская ЧВК Вагнера несет большие потери на войне в Украине, а потому ей приходится вербовать новых наемников среди заключенных. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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Многие видели в соцсетях ролик, на котором близкий к Кремлю олигарх Евгений Пригожин пытается завербовать заключенных в ЧВК Вагнера, отметил американский чиновник.

"Мы полагаем, что это часть кампании Вагнера по вербовке более 1500 осужденных преступников, но многие отказываются. По нашей информации, Вагнер несет большие потери в Украине, особенно и неудивительно – среди молодых и неопытных бойцов", – заявил представитель Пентагона.

Со стороны украинских сил США наоборот наблюдают высокий боевой дух, они очень целенаправленно продолжают наступать, добавил чиновник.

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Марко Сировой
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