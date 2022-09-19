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В Украину направили 400 российских заключенных из Тамбова – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 07:35
В Украину направили 400 российских заключенных из Тамбова – Генштаб - Фото
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)

На войну в Украину направили 400 заключенных из Тамбова. Украинские военные отбили атаки армии России в районе трех населенных пунктов, а также нанесли удары авиацией, артиллерией и ракетами по тылам врага. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Армия РФ сосредоточена на полном захвате Донецкой области и срыве активных действий ВСУ на отдельных направлениях. За сутки оккупанты нанесли три ракетных удара, 22 авиационных и совершили 90 обстрелов из РСЗО. С начала суток враг нанес еще три ракетных удара. Пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Николаев и Запорожье.

Из-за нехватки живой силы в Украину направлены 400 заключенных из Тамбова. В Краснодарском крае организации "воинов-афганцев" получили задание по сбору денег для закупки теплых вещей региональному батальону.

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Украинские военные за сутки отбили атаки в районе Николаевки Второй, Веселой Долины и Бахмута. Авиация ВСУ нанесла 21 удар – поражены 16 районов сосредоточения живой силы и опорных пунктов врага, а также пять позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия ударили по 14 объектам армии РФ, серди них – шесть пунктов управления, три опорных пункта и района сосредоточения сил и техники, объекты ПВО, РЭБ и три склада боеприпасов.

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Марко Сировой
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ВСУ война заключенные армия рф генштаб войска россии
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