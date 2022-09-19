РФ ударила ракетами по Запорожью ночью и утром. Более восьми прилетов, один – у Днепра
19.09.2022, 07:11
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
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Армия РФ ночью нанесла ракетный удар по Запорожью, сообщил в Telegram секретарь горсовета Анатолий Куртев.
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По предварительным данным, оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. Зафиксировано восемь прилетов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
ДОПОЛНЕНО В 07:40. Утром армия РФ снова нанесла ракетный удар по Запорожью, пишет Куртев.
По предварительным данным, один прилет зафиксирован у реки Днепр. Выясняется информация – есть ли пострадавшие.
Также был удар по селу под Запорожьем. Известно об одном пострадавшем.
- 15 сентября Генштаб ВСУ сообщал, что Россия перебрасывает резервы на Донбасс и Запорожье.
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