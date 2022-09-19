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РФ ударила ракетами по Запорожью ночью и утром. Более восьми прилетов, один – у Днепра

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 07:11
РФ ударила ракетами по Запорожью ночью и утром. Более восьми прилетов, один – у Днепра - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
дополнено

Армия РФ ночью нанесла ракетный удар по Запорожью, сообщил в Telegram секретарь горсовета Анатолий Куртев.

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По предварительным данным, оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. Зафиксировано восемь прилетов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

ДОПОЛНЕНО В 07:40. Утром армия РФ снова нанесла ракетный удар по Запорожью, пишет Куртев.

По предварительным данным, один прилет зафиксирован у реки Днепр. Выясняется информация – есть ли пострадавшие.

Также был удар по селу под Запорожьем. Известно об одном пострадавшем.

Читайте также: Россия перебрасывает ракетные системы из-под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle

Марко Сировой
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