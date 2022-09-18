Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle

Спутниковые снимки, полученные финским изданием Yle, показывают, что Россия перемещает большое количество зенитных ракет в сторону Украины, в том числе из Санкт-Петербурга, одного из самых важных районов для российской противовоздушной обороны.

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Спутниковые снимки показывают, что летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке к северо-западу от Санкт-Петербурга исчезли как мобильные огневые платформы, так и ракеты.

Санкт-Петербург окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз. Сейчас несколько из них пустуют.

"Судя по фотографиям, четыре зенитные базы были освобождены от оборудования", — сказал военный эксперт, майор в отставке Марко Эклунд .

На этой карте показаны зенитно-ракетные батареи вокруг Санкт-Петербурга, в 170 км от границы с Финляндией.

По словам Эклунда, переброска оборудования вряд ли значительно ослабила противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, потому что вывезенное вооружение является более старым. По его мнению, переброшены были системы С-300, остались более современные С-400.

На паре изображений ниже видно, что с ракетной батареи у поселка Керстово сняты все ракетные установки. На первой картинке в правом верхнем углу виден ряд из 12 из них.

Первое фото годичной давности, последнее – начала сентября.

В полутора километрах к северо-востоку находится еще одна батарея того же полка. Она также полностью опустошена. Остается только оборудование радиолокационной станции.

Вы можете увидеть изменения на паре изображений ниже.

Изменения можно увидеть и в других местах Санкт-Петербурга. По словам Эклунда, на базе к востоку от Санкт-Петербурга, недалеко от берега Ладожского озера, в мае контейнеры с ракетами были загружены на транспортные платформы.

Загрузка очевидна из того факта, что в то время как оборудование обычно должно быть выстроено ровными рядами, на изображенном ряду есть пустые места с транспортными средствами рядом с ними.

На втором снимке видно, что исчезли не только ракетные контейнеры, но и целый ряд машин, которые годами стояли под открытым небом. С полигона в ракетных контейнерах могло быть вывезено до 120 ракет.

Также произошла значительная переброска техники с базы к юго-востоку от Санкт-Петербурга — около 10 огневых платформ, а также другая техника.

Пара изображений ниже показывает оригинальное оборудование и области, которые с тех пор были опустошены.

Возможно, из района Санкт-Петербурга было вывезено еще больше оборудования, но Yle не смог получить пригодные для использования последние спутниковые снимки.

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Вадим Ребрина

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