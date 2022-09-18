UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 17:55
Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle - Фото
С-300 (скриншот с видео)

Спутниковые снимки, полученные финским изданием Yle, показывают, что Россия перемещает большое количество зенитных ракет в сторону Украины, в том числе из Санкт-Петербурга, одного из самых важных районов для российской противовоздушной обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Спутниковые снимки показывают, что летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке к северо-западу от Санкт-Петербурга исчезли как мобильные огневые платформы, так и ракеты.

Санкт-Петербург окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз. Сейчас несколько из них пустуют.

"Судя по фотографиям, четыре зенитные базы были освобождены от оборудования", — сказал военный эксперт, майор в отставке Марко Эклунд .

На этой карте показаны зенитно-ракетные батареи вокруг Санкт-Петербурга, в 170 км от границы с Финляндией.

Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle

По словам Эклунда, переброска оборудования вряд ли значительно ослабила противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, потому что вывезенное вооружение является более старым. По его мнению, переброшены были системы С-300, остались более современные С-400.

На паре изображений ниже видно, что с ракетной батареи у поселка Керстово сняты все ракетные установки. На первой картинке в правом верхнем углу виден ряд из 12 из них.

Первое фото годичной давности, последнее – начала сентября.

Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle

Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle


В полутора километрах к северо-востоку находится еще одна батарея того же полка. Она также полностью опустошена. Остается только оборудование радиолокационной станции.

Вы можете увидеть изменения на паре изображений ниже.

Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle

Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle


Изменения можно увидеть и в других местах Санкт-Петербурга. По словам Эклунда, на базе к востоку от Санкт-Петербурга, недалеко от берега Ладожского озера, в мае контейнеры с ракетами были загружены на транспортные платформы.

Загрузка очевидна из того факта, что в то время как оборудование обычно должно быть выстроено ровными рядами, на изображенном ряду есть пустые места с транспортными средствами рядом с ними.

На втором снимке видно, что исчезли не только ракетные контейнеры, но и целый ряд машин, которые годами стояли под открытым небом. С полигона в ракетных контейнерах могло быть вывезено до 120 ракет.

Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle

Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle


Также произошла значительная переброска техники с базы к юго-востоку от Санкт-Петербурга — около 10 огневых платформ, а также другая техника.

Пара изображений ниже показывает оригинальное оборудование и области, которые с тех пор были опустошены.

Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle

Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle


Возможно, из района Санкт-Петербурга было вывезено еще больше оборудования, но Yle не смог получить пригодные для использования последние спутниковые снимки.

Читайте также: Греция категорически против передачи Украине комплексов ПВО С-300 – себе нужны

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
С-300 с-400 ракеты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 