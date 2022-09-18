Россия перебрасывает ракетные системы из под Санкт-Петербурга в сторону Украины – Yle
Спутниковые снимки, полученные финским изданием Yle, показывают, что Россия перемещает большое количество зенитных ракет в сторону Украины, в том числе из Санкт-Петербурга, одного из самых важных районов для российской противовоздушной обороны.
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Спутниковые снимки показывают, что летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке к северо-западу от Санкт-Петербурга исчезли как мобильные огневые платформы, так и ракеты.
Санкт-Петербург окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз. Сейчас несколько из них пустуют.
"Судя по фотографиям, четыре зенитные базы были освобождены от оборудования", — сказал военный эксперт, майор в отставке Марко Эклунд .
На этой карте показаны зенитно-ракетные батареи вокруг Санкт-Петербурга, в 170 км от границы с Финляндией.
По словам Эклунда, переброска оборудования вряд ли значительно ослабила противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, потому что вывезенное вооружение является более старым. По его мнению, переброшены были системы С-300, остались более современные С-400.
На паре изображений ниже видно, что с ракетной батареи у поселка Керстово сняты все ракетные установки. На первой картинке в правом верхнем углу виден ряд из 12 из них.
Первое фото годичной давности, последнее – начала сентября.
В полутора километрах к северо-востоку находится еще одна батарея того же полка. Она также полностью опустошена. Остается только оборудование радиолокационной станции.
Вы можете увидеть изменения на паре изображений ниже.
Изменения можно увидеть и в других местах Санкт-Петербурга. По словам Эклунда, на базе к востоку от Санкт-Петербурга, недалеко от берега Ладожского озера, в мае контейнеры с ракетами были загружены на транспортные платформы.
Загрузка очевидна из того факта, что в то время как оборудование обычно должно быть выстроено ровными рядами, на изображенном ряду есть пустые места с транспортными средствами рядом с ними.
На втором снимке видно, что исчезли не только ракетные контейнеры, но и целый ряд машин, которые годами стояли под открытым небом. С полигона в ракетных контейнерах могло быть вывезено до 120 ракет.
Также произошла значительная переброска техники с базы к юго-востоку от Санкт-Петербурга — около 10 огневых платформ, а также другая техника.
Пара изображений ниже показывает оригинальное оборудование и области, которые с тех пор были опустошены.
Возможно, из района Санкт-Петербурга было вывезено еще больше оборудования, но Yle не смог получить пригодные для использования последние спутниковые снимки.
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