Греция категорически против передачи Украине комплексов ПВО С-300 – себе нужны
Греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что они категорически против передачи Вооруженным Силам Украины зенитно-ракетных комплексов С-300 в ущерб собственной обороноспособности. Об этом со ссылкой на его слова на пресс-конференции пишет pentapostagma.gr.
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Как выразился Мицотакис, о таких поставках комплексов ПРО/ПВО "не может быть и речи".
Из-за полувекового конфликта с Турцией вооруженные силы Греции время от времени приводятся в состояние повышенной боевой готовности.
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Он также напомнил о предварительной договоренности с Германией, что та готова вооружить греческую армию своими современными боевыми машинами пехоты Marder 1A3, – и только после этого Афины отдадут ВСУ свои запасы устаревших советских БМП-1.
По словам Мицотакиса, переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.
В самом начале лета 2022 года министр обороны Греции перечислил, что его страна уже передала или намерена в ближайшее время передать ВСУ. Афины заявили, что передадут Украине более сотни БМП-1, если ФРГ передаст им Marder.
- В июле 2022 года Греция выступила против плана ЕС по сокращению потребления газа, а греческие судовладельцы спешно увеличили перевозку российской нефти перед эмбарго.
- В августе Кипр и Греция выступили против запрета на въезд в ЕС для туристов из страны-оккупанта РФ.
- Примерно в то же время выяснилось, что связанные с РФ компании пытаются купить ключевой для НАТО порт в Греции.
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