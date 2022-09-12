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Греция категорически против передачи Украине комплексов ПВО С-300 – себе нужны

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 09:26
Греция категорически против передачи Украине комплексов ПВО С-300 – себе нужны - Фото
Кириакос Мицотакис (фото — Facebook политика)

Греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что они категорически против передачи Вооруженным Силам Украины зенитно-ракетных комплексов С-300 в ущерб собственной обороноспособности. Об этом со ссылкой на его слова на пресс-конференции пишет pentapostagma.gr.

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Как выразился Мицотакис, о таких поставках комплексов ПРО/ПВО "не может быть и речи".

Из-за полувекового конфликта с Турцией вооруженные силы Греции время от времени приводятся в состояние повышенной боевой готовности.

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Он также напомнил о предварительной договоренности с Германией, что та готова вооружить греческую армию своими современными боевыми машинами пехоты Marder 1A3, – и только после этого Афины отдадут ВСУ свои запасы устаревших советских БМП-1.

По словам Мицотакиса, переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.

В самом начале лета 2022 года министр обороны Греции перечислил, что его страна уже передала или намерена в ближайшее время передать ВСУ. Афины заявили, что передадут Украине более сотни БМП-1, если ФРГ передаст им Marder.

Євген Пилипенко
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