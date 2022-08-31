UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эрдоган: США не дали нам F-35 из-за С-400, но нам все равно, сами произведем любой продукт

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 10:38
Эрдоган: США не дали нам F-35 из-за С-400, но нам все равно, сами произведем любой продукт - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, пишет Anadolu, что им "все равно", что США отказали Анкаре в приобретении/производстве истребителей пятого поколения F-35 из-за закупки турками российских зенитно-ракетных систем С-400. По его словам на торжественном концерте, посвященном Дню победы во Второй греко-турецкой войне, Турция сможет сама произвести все, что ей нужно.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как выразился Эрдоган, "предложив Греции F-35, которые нам не дали", США "открыли дорогу российским средствам ПВО, потому что они оказались в одной системе с этими самолетами".

"Они из-за систем ПВО, которые мы купили, не дали нам F-35. Но нам все равно. У нас есть возможность производить любой продукт, в котором нам отказывают", – подчеркнул президент Турции.

СПРАВКА. Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью в $2,5 млрд РФ и Турция подписали в 2017 году. В 2019-м Анкара получила эти ЗРК. В США заявили, что это несовместимо с оборонной стратегией НАТО и после нескольких призывов и предупреждений вывели Турцию из программы производства F-35. Были также отозваны предложения о поставках ЗРК Patriot. США ввели санкции против чиновников турецкого агентства по оборонным закупкам. Летом 2021-го американские войска отработали серию ударов по С-400 в рамках учений Africa Lion 2021. Весной 2022-го СМИ писали, что США якобы предлагали Турции отдать Украине С-400.

Он отметил инцидент 23 августа во время разведполетов F-16 ВВС Турции над Эгейским и Средиземным морями, когда, по данным Анкары, самолеты захватила и "вела" система ПВО Греции с Крита (С-300).

Смотрите видео: Байрактар "Красное яблоко": новая модель ударного дрона впервые "вышла в люди"

"Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, который начался с нарушения нашего воздушного пространства и продолжился радиолокационным захватом С-300 наших самолетов", – сказал Эрдоган.

Он заявил, что Греция "не является нашим конкурентом ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении", и добавил, не уточняя, что "знает истинные намерения тех, кто, используя Грецию, как и столетие назад, пытается потратить наше время и энергию".

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
геополитика оружие пво Турция зрк вооружение Греция с-400 истребитель f-35 критика реджеп тайип эрдоган
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 