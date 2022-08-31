Эрдоган: США не дали нам F-35 из-за С-400, но нам все равно, сами произведем любой продукт
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, пишет Anadolu, что им "все равно", что США отказали Анкаре в приобретении/производстве истребителей пятого поколения F-35 из-за закупки турками российских зенитно-ракетных систем С-400. По его словам на торжественном концерте, посвященном Дню победы во Второй греко-турецкой войне, Турция сможет сама произвести все, что ей нужно.
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Как выразился Эрдоган, "предложив Греции F-35, которые нам не дали", США "открыли дорогу российским средствам ПВО, потому что они оказались в одной системе с этими самолетами".
"Они из-за систем ПВО, которые мы купили, не дали нам F-35. Но нам все равно. У нас есть возможность производить любой продукт, в котором нам отказывают", – подчеркнул президент Турции.
Он отметил инцидент 23 августа во время разведполетов F-16 ВВС Турции над Эгейским и Средиземным морями, когда, по данным Анкары, самолеты захватила и "вела" система ПВО Греции с Крита (С-300).
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"Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, который начался с нарушения нашего воздушного пространства и продолжился радиолокационным захватом С-300 наших самолетов", – сказал Эрдоган.
Он заявил, что Греция "не является нашим конкурентом ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении", и добавил, не уточняя, что "знает истинные намерения тех, кто, используя Грецию, как и столетие назад, пытается потратить наше время и энергию".
- 22 августа 2022 года Эрдоган такое сказал о Зеленском – тот "очень обеспокоен", потому что якобы "есть люди, которые его много обманывают".
- В тот же день у него обвинили некие страны-члены НАТО в желании затянуть войну – конкретики не дали.
- Также в августе Турция отправила в Украину 50 бронемашин Kirpi MRAP, ожидается больше.
- В компании Baykar Makina заявили, что ударно-разведывательные дроны Bayraktar россиянам не продадут: "Не может быть и речи. Мы с Украиной".
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