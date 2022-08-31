Эрдоган: США не дали нам F-35 из-за С-400, но нам все равно, сами произведем любой продукт

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, пишет Anadolu, что им "все равно", что США отказали Анкаре в приобретении/производстве истребителей пятого поколения F-35 из-за закупки турками российских зенитно-ракетных систем С-400. По его словам на торжественном концерте, посвященном Дню победы во Второй греко-турецкой войне, Турция сможет сама произвести все, что ей нужно.

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Как выразился Эрдоган, "предложив Греции F-35, которые нам не дали", США "открыли дорогу российским средствам ПВО, потому что они оказались в одной системе с этими самолетами".

"Они из-за систем ПВО, которые мы купили, не дали нам F-35. Но нам все равно. У нас есть возможность производить любой продукт, в котором нам отказывают", – подчеркнул президент Турции.

СПРАВКА. Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью в $2,5 млрд РФ и Турция подписали в 2017 году. В 2019-м Анкара . Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью в $2,5 млрд РФ и Турция подписали в 2017 году. В 2019-м Анкара получила эти ЗРК. В США заявили, что это несовместимо с оборонной стратегией НАТО и после нескольких призывов и предупреждений вывели Турцию из программы производства F-35. Были также отозваны предложения о поставках ЗРК Patriot. США ввели санкции против чиновников турецкого агентства по оборонным закупкам. Летом 2021-го американские войска отработали серию ударов по С-400 в рамках учений Africa Lion 2021. Весной 2022-го СМИ писали, что США якобы предлагали Турции отдать Украине С-400.

Он отметил инцидент 23 августа во время разведполетов F-16 ВВС Турции над Эгейским и Средиземным морями, когда, по данным Анкары, самолеты захватила и "вела" система ПВО Греции с Крита (С-300).

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"Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, который начался с нарушения нашего воздушного пространства и продолжился радиолокационным захватом С-300 наших самолетов", – сказал Эрдоган.

Он заявил, что Греция "не является нашим конкурентом ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении", и добавил, не уточняя, что "знает истинные намерения тех, кто, используя Грецию, как и столетие назад, пытается потратить наше время и энергию".

Евгений Пилипенко

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