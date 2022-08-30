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Байрактар "Красное яблоко": новая модель ударного дрона впервые "вышла в люди" – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 14:03
Байрактар
Bayraktar Kızılelma (Фото - Twitter Baykar) 1

Новую модель ударного беспилотного самолета Bayraktar Kızılelma ("Красное яблоко") сегодня впервые  показали публике, сообщает Anadolu.

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30 августа в городе Самсун на севере Турции открылся авиационно-космический фестиваль TEKNOFEST KARADENİZ, на котором впервые был "вживую" показан публике ударный дрон Bayraktar Kızılelma производства компании Baykar Makina. 

В отличие от предыдущих моделей, дрон оснащен реактивным двигателем. Ранее также сообщалось, что этой модели для взлета достаточно минимальной длины полосы и что она способна стартовать с палубы легкого авианосца. 

Bayraktar Kızılelma (Фото – Twitter Baykar)

Bayraktar Kızılelma (Фото – Twitter Baykar)

Создатель серии БПЛА Bayraktar технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар заявлял, что считает системы, подобные Bayraktar Kızılelma, будущим военной авиации, так как они способны к "агрессивному маневрированию" и обладают развитой системой искусственного интеллекта.

Сергей Бережной
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БПЛА Турция беспилотник байрактар BAYKAR MAKINA ударные дроны Bayraktar Kızılelma
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