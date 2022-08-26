Дроны Bayraktar россиянам не продадут: Не может быть и речи. Мы с Украиной

Размер суммы, которую может предложить Кремль за то, чтобы получить в распоряжение турецкие ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2 и другие продукты Baykar Makina, не имеет значения: компания ценит отношения с Украиной, и "не может быть и речи, чтобы в данной ситуации" передать дроны России. Об этом BBC Russian заявил гендиректор компании Халук Байрактар, отметив, что "у нас очень крепкая связь" с Украиной.

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Он сказал, что их беспилотники делают "вклад в борьбу Украины за независимость, и мы работаем над тем, чтобы этот вклад был внесен наилучшим возможным способом".

На уточняющий вопрос, а если Москва предложит крупную сумму, Baykar Makina продаст ей дроны тоже, бизнесмен ответил: "Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе".

"С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому, сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их [дроны России]", – ответил Байрактар.

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По его словам, "в этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины", поскольку та "подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке". "Ничто не затмит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", – резюмировал гендиректор компании.

Ранее российский диктатор Владимир Путин якобы предлагал турецкому президенту Реджепу Эрдогану сотрудничать с Baykar Makina.

BBC отмечает, что пресс-служба компании якобы советовала Халуку не использовать фамилию Путина в своем интервью, а лишь сказать "Россия". "Однако из слов Халука понятно – сотрудничества братьев Байрактар с Россией не будет, по крайней мере пока идет полномасштабное вторжение российских войск в Украину".

Евгений Пилипенко

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