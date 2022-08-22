Подготовка строительства завода беспилотников в Украине идет по графику – глава Baykar

Генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар подтвердил, что подготовка строительства завода по производству беспилотников в Украине идет в соответствии с принятым графиком.

"Наши планы остаются в силе, мы продолжаем работу, придерживаемся графика и продвигаемся в этом вопросе", – сказал Байрактар в интервью ТСН.

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На данный момент компания работаем над дизайном завода, уже приобрела участок, где будет стоять этот завод и также начала процедуру подачи официальной заявки на строительство, уточнил Байрактар.

Также гендиректор Baykar подтвердил, что на заводе в Украине, помимо беспилотников, планируется производить беспилотные истребители нового поколения Kizilelma, которые будут оснащены украинскими двигателями.

"Согласно плану, на заводе в Украине будут производиться беспилотные истребители нового поколения Kizilelma. Это будущее военно-воздушных сил. Сейчас мы работаем над их технологией. Украине одна из немногих стран в мире, которая способна производить турбинные двигатели", – сказал Байрактар.

СПРАВКА. Bayraktar Kizilelma – малозаметный реактивный беспилотный истребитель, который разрабатывает компания Baykar. Название Kizilelma переводится как "Красное яблоко". Ожидается, что первый полет состоится в 2023 году. Предполагается, что истребитель будет весить 6000 кг, сможет достигать максимальной скорости 900 км/ч при крейсерской 700 км/ч и нести 1500 кг полезной нагрузки.

8 августа посол в Турции Василий Боднар заявил, что Baykar будет строить в Украине завод и уже купила для этого земельный участок.

12 августа Халук Байрактар заявмил, что хочет в будущем делать на заводе в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma.

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Роман Брыль

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