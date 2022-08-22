Купленный Литвой Bayraktar ликвидировал первую цель – видео
22.08.2022, 16:05
Купленный Литвой Bayraktar (Фото - Arvydas Anušauskas/Facebook)
Беспилотник Bayraktar TB2, купленный на пожертвования жителей Литвы и переданный Вооруженным Силам Украины, ликвидировал свою первую цель. Об этом сообщил в Twitter инициатор кампании по сбору средств, журналист Андрюс Тапинас.
То, что удар нанесен именно "литовским" беспилотником подтвердили в Минобороны Украины, уточнил Тапинас.
First kill by Lithuanian Bayraktar Vanagas!!! Confirmed by Ukrainian MoD pic.twitter.com/h2nr6rlu3m— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) August 22, 2022
- 28 мая Литовский телеведущий за три дня собрал 5 млн евро на Bayraktar для ВСУ.
- 7 августа Bayraktar от Литвы отправился в Украину: тысячи литовцев пришли его "провожать" – фото.
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