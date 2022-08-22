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Купленный Литвой Bayraktar ликвидировал первую цель – видео

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 16:05
Купленный Литвой Bayraktar ликвидировал первую цель – видео - Фото
Купленный Литвой Bayraktar (Фото - Arvydas Anušauskas/Facebook)

Беспилотник Bayraktar TB2, купленный на пожертвования жителей Литвы и переданный Вооруженным Силам Украины, ликвидировал свою первую цель. Об этом сообщил в Twitter инициатор кампании по сбору средств, журналист Андрюс Тапинас.  

То, что удар нанесен именно "литовским" беспилотником подтвердили в Минобороны Украины, уточнил Тапинас. 

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Роман Брыль
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Bayraktar литва минобороны андрюс тапинас
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