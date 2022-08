Купленный Литвой Bayraktar ликвидировал первую цель – видео

Беспилотник Bayraktar TB2, купленный на пожертвования жителей Литвы и переданный Вооруженным Силам Украины, ликвидировал свою первую цель. Об этом сообщил в Twitter инициатор кампании по сбору средств, журналист Андрюс Тапинас.

То, что удар нанесен именно "литовским" беспилотником подтвердили в Минобороны Украины, уточнил Тапинас.

First kill by Lithuanian Bayraktar Vanagas!!! Confirmed by Ukrainian MoD pic.twitter.com/h2nr6rlu3m