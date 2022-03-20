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США предлагали Турции отдать Украине ЗРК С-400 российского производства – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 07:07
США предлагали Турции отдать Украине ЗРК С-400 российского производства – Reuters - Фото
ЗРК С-400 (Фото - EPA)

Администрация США неофициально обсуждала с Турцией возможность передачи для Украины систем противоракетной обороны С-400 российского производства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Белом Доме.

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Как сообщается, американские официальные лица обсуждали это предложение со своими турецкими коллегами в феврале, но не делали при этом никаких конкретных или официальных запросов.

Тема также поднималась во время визита заместителя госсекретаря Венди Шерман в Турцию в начале марта в рамках более широкой дискуссии о том, как США и их союзники могут усилить поддержку Украины.

Передача Украине закупленных Турцией у России комплексов С-400 могла бы также сгладить противоречия между Вашингтоном и Анкарой, вызванные этой сделкой. США с 2019 года неоднократно просили Турцию отказаться от зависимости от российских поставок, ввели из-за этого контракта санкции в отношении оборонной промышленности Турции и исключили Турцию из программы эксплуатации истребителей F-35.

Турецкие официальные лица сообщения о предложениях США не комментировали.

  • В 2019 году Анкара закупила у России С-400. В США заявили, что это несовместимо с оборонной стратегией НАТО и может поставить под угрозу поставку истребителей F-35.
  • 14 декабря 2020-го Минфин США ввел санкции против чиновников турецкого агентства по оборонным закупкам из-за приобретения Турцией С-400.
  • 15 июня 2021 года американские войска отработали серию имитированных ударов по С-400 в рамках учений Africa Lion 2021.

Сергей Бережной
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ЗРК С-400 Турция
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