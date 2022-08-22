Эрдоган о Зеленском: Он очень обеспокоен. Есть люди, которые его много обманывают

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сказал, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским тот сообщил ему о частом обмане со стороны определенных людей. Об этом сообщает турецкий канал Ulusal.

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Эрдоган принял участие в сборе урожая в Манисе и побеседовал с фермерами.

Один из фермеров задал вопрос: "Вы виделись с Зеленским, как у него дела?".

Эрдоган ответил: "Он очень обеспокоен. Есть люди, которые его много обманывают".

18 августа Эрдоган встречался с Зеленским во Львове. Они обсудили "зерновой коридор", ситуацию с украинскими пленными, теракт россиян против украинских защитников в Еленовке, а также ядерную угрозу из-за действий РФ на территории Запорожской АЭС.

До встречи турецкий канал CNN Turk сообщил, что Эрдоган во Львове будет обсуждать с Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

Оксана Житнюк

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