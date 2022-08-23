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У Эрдогана обвинили некие страны-члены НАТО в желании затянуть войну. Конкретики не дали

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23.08.2022, 11:42
У Эрдогана обвинили некие страны-члены НАТО в желании затянуть войну. Конкретики не дали - Фото
Мевлют Чавушоглу и Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна – в числе тех, кто "наиболее активно поддерживает позицию Киева и в вопросе Крыма, и на фоне атак России". Глава МИД Турции в интервью на канале Haber Global обвинил некие страны-члены НАТО в якобы желании затянуть агрессивную российскую войну против Украины.

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"Есть страны, которые хотят, чтобы Запад продолжал войну. Речь идет о странах-членах НАТО. Я говорю не только о США, а о странах Альянса. Были силы, пытавшиеся саботировать зерновые договоренности. Хочу сразу оговорится, что речь идет не о Соединенных Штатах, а о Европе", – уточнил он географию тех стран, чьи власти, по его мнению, затягивают войну.

Глава турецкой дипломатии заявил, что соглашение о прекращении боевых действий должно быть нацелено на обеспечение целостности Украины.

Чавушоглу посетовал, что после раундов переговоров Украина-Россия весной власти Турции "были полны надежды на фоне сближения позиций сторон".

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"От первой встречи в Анталии мы не ждали немедленного результата, но после встречи в Стамбуле у нас была надежда. Но пришли видео и фото из Бучи и атмосфера вдруг изменилась. Диалог был прерван. Они быстро вышли из-за стола. На мой взгляд, это стало точкой разлома", – отметил министр.

По мнению Чавушоглу, бесперебойное функционирование зерновой сделки "свидетельствует о прекращении огня", и в Анкаре "не теряют надежды, продолжаем наши усилия".

В начале августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже обвинил кого-то в желании продолжать войну; он делал это и ранее, кивая на кого-то на Западе.

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Евгений Пилипенко
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