"Наша цель". Эрдоган публично подтвердил желание организовать встречу Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник публично подтвердил намерение организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет Анадолу.

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"Наша цель – для достижения крепкого мира организовать переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции", — заявил он.

Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны и установления мира в Украине.

18 августа Эрдоган встречался с Зеленским во Львове.

Перед встречей турецкий канал CNN Turk сообщил, что Эрдоган во Львове будет обсуждать с Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

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Андрей Водяный

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