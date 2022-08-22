"Наша цель". Эрдоган публично подтвердил желание организовать встречу Зеленского и Путина
22.08.2022, 21:30
Фото: EPA
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник публично подтвердил намерение организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет Анадолу.
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"Наша цель – для достижения крепкого мира организовать переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции", — заявил он.
Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны и установления мира в Украине.
- 18 августа Эрдоган встречался с Зеленским во Львове.
- Перед встречей турецкий канал CNN Turk сообщил, что Эрдоган во Львове будет обсуждать с Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.
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