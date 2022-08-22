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Зеленский: Россия отрежет себя от переговоров, если устроит "суд" над пленными в Мариуполе видео

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 01:20
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Если российские оккупанты устроят в Мариуполе судилище над украинскими военнопленными, то любыми переговоры с Россией станут невозможными. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ночном видеообращении по итогам 21 августа.

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Он сказал , что сейчас в средствах массовой информации достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для судилища над украинскими военными, которые находятся в плену у оккупантов.

"Что бы там ни думали себе оккупанты, что бы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... Это станет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", – заявил президент.

Зеленский добавил, что все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на текущую неделю.

В частности, президент сообщил об этом президентам Франции и Турции Эмманюэлю Макрону и Реджепу Тайипу Эрдогану, а также генсеку ООН Антониу Гутерришу.

"Они и другие мировые лидеры получили от нас соответствующие сигналы. Все все понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина не будет этого терпеть. Не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины, они защищали свободу своего народа от захватчиков на своей земле", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что даже во время войны должны быть правила, и выразил уверенность , что у мира хватит силы, чтобы поставить под власть этих правил любое государство, любого террориста.

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Наталия Медведева
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мариуполь Владимир Зеленский военнопленные
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