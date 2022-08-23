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Турция отправила в Украину 50 бронемашин Kirpi MRAP, ожидается больше

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 12:24
Турция отправила в Украину 50 бронемашин Kirpi MRAP, ожидается больше - Фото
Kirpi -MRAP (Фото: Flickr/Mehmet Tozlu)

Правительство Турции поставило Вооруженным Силам Украины 50 бронемашин Kirpi MRAP. Об этом сообщает Defense News со ссылками на источники в турецком правительстве и промышленности.

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По словам представителя правительства Турции, поставка машин Kirpi стала результатом правительственного соглашения.

"По соглашению Министерство национальной обороны Турции поставило Украине первую партию из 50 Kirpi, – сообщил источник в правительстве. – Будут и другие поставки".

Kirpi 1 – тяжелый бронетранспортер, разработанный компанией BMC. Работы по его проектированию начались в 2008 году, а первый прототип был готов в 2009 году. Kirpi оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. Он имеет пять амбразур для стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна с каждой стороны пассажирского салона.
Машина может быть вооружена 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, а также доступна с дистанционно управляемым боевым модулем.

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Наталия Медведева
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