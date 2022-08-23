WP: США могут готовить ВСУ к ближним боям, в новом пакете – оружие для наступления

США поставят Украине оружие, которое позволит ВСУ лучше подготовиться к ближним боям. Это может указывать на то, что Киев и союзники видят возможность вернуть оккупированные территории после нескольких недель артиллерийских дуэлей. Об этом пишет в своей статье аналитик The Washington Post, экс-пехотинец армии США Алекс Хортон.

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По его мнению, новый пакет военной помощи на почти $800 млн является первым шагом, чтобы устранить нехватку оружия, которое потребуется ВСУ для контратак, в частности, на заминированные и хорошо укрепленные российские позиции. Хортон отмечает, что для успешного наступления нужны возможности атаковать с разных дистанций.

В новый же пакет помощи войдут 40 приспособленных для разминирования бронемашин, боеприпасы к гранатометам и более легкие гаубицы, мобильнее тяжелых дальнобойных орудий из предыдущих поставок.

Также в пакете есть ракетные системы с дальностью стрельбы до 5 км: это гораздо ближе нынешнего расстояния между сторонами на многих участках фронта. Кроме того, такие ракеты можно устанавливать на бронеавтомобиль Humvee и воевать по принципу "стреляй и уходи".

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"Разминирование – это действительно хороший пример того, как украинцы нуждаются в такого рода возможностях, чтобы иметь возможность продвигать свои силы вперед и отвоевывать территории. Эти возможности повышают мобильность украинцев в сложной обстановке, в частности, на юге Украины", – отмечал на брифинге представитель Пентагона.

При этом старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований и эксперт по армии РФ Роб Ли считает, что новый пакет может и не быть доказательством грядущего наступления ВСУ.

По его словам, броневики MRAP, возможно, не идеальны для ближнего боя из-за высокого силуэта и видимости. В поставках другого оружия он не исключает "экономического фактора": якобы возможного желания США давать оружие из списанных запасов, а не критических резервов.

Ли считает, что Украина уже добивалась успеха с помощью дальних ударов, к тому же он не уверен, есть ли у ВСУ силы для классического наступления на Херсон с большим количеством войск и техники. По его мнению, "стратегия на истощение имеет наибольший смысл для Украины".

США объявили о новом пакете помощи на $775 млн для Украины. В него войдут ракеты для HIMARS, 16 гаубиц с боеприпасами, 1000 Javelin, 1500 тяжелых ПТРК, беспилотники и другое оружие.

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Марк Сировой

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