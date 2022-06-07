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Греция передаст Украине БМП-1, только когда получит от Германии "Мардеры"

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 08:59
Греция передаст Украине БМП-1, только когда получит от Германии
Фото: Укроборонпром

Греция передаст Украине анонсированную сотню БМП-1, только когда получит от Германии боевые машины Marder, сообщил в понедельник пресс-секретарь греческого правительства.

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Причина такой позиции греческого правительства – конфликт страны с Турцией, пишет Немецкая волна. Анкара якобы покушается на некоторые греческие острова, расположенные в восточной части Эгейского моря. Так что вооруженные силы Греции приведены в состояние боевой готовности.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен говорила, что БМП Marder не использовались многие годы и нуждаются в ремонте.
  • 5 июня министр обороны Греции Никос Панайотопулос сообщил, что Греция готова отдать Украине 122 БМП-1 с боезапасом.
  • Украина раньше хотела получить от Германии боевые машины пехоты Marder, но правительство ФРГ заблокировало это соглашение.
  • 31 мая канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин поставит Греции свои боевые машины пехоты, а Афины передадут Украине военную технику советского производства.

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Андрей Водяный
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оружие Греция бмп военная помощь Marder
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