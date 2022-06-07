Греция передаст Украине БМП-1, только когда получит от Германии "Мардеры"

Греция передаст Украине анонсированную сотню БМП-1, только когда получит от Германии боевые машины Marder, сообщил в понедельник пресс-секретарь греческого правительства.

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Причина такой позиции греческого правительства – конфликт страны с Турцией, пишет Немецкая волна. Анкара якобы покушается на некоторые греческие острова, расположенные в восточной части Эгейского моря. Так что вооруженные силы Греции приведены в состояние боевой готовности.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен говорила, что БМП Marder не использовались многие годы и нуждаются в ремонте.

5 июня министр обороны Греции Никос Панайотопулос сообщил, что Греция готова отдать Украине 122 БМП-1 с боезапасом.

Украина раньше хотела получить от Германии боевые машины пехоты Marder, но правительство ФРГ заблокировало это соглашение.

31 мая канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин поставит Греции свои боевые машины пехоты, а Афины передадут Украине военную технику советского производства.

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Андрей Водяный

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