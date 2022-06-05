Поставки вооружений из Греции – министр обороны перечислил, что получила Украина

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос перечислил военное снаряжение и оборудование, которое его страна уже передала или намерена в ближайшее время передать Украине. Об этом пишет ресурс ProNews.

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Министр охарактеризовал масштабы поставок оружия и боеприпасов Украине как "небывалые".

По оглашенным Панайотопулосом данным, Греция передает следующие системы и ресурсы:

* 122 ТОМА БМП-1 с боезапасом

* 15000 73-мм реактивных снарядов

* 2100 122-мм реактивных снарядов

* 20 000 автоматов АК-47

* 3 200 000 патронов калибра 7,62 мм

* 60 ПЗРК FIM-92 Stinger

* 17000 155-мм снарядов для РСЗО

* 1100 противотанковых ракет РПГ-18

По информации министра, к транспортировке этого снаряжения были привлечены шесть греческих транспортных самолетов, десять канадских и пять новозеландских.

31 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что Берлин поставит Греции свои боевые машины пехоты, а взамен Афины передадут Украине военную технику советского производства.

Сергей Бережной

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