UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Поставки вооружений из Греции – министр обороны перечислил, что получила Украина

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 13:21
Поставки вооружений из Греции – министр обороны перечислил, что получила Украина - Фото
Никос Панайотопулос (Фото - пресс-служба Минобороны Греции)

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос перечислил военное снаряжение и оборудование, которое его страна уже передала или намерена в ближайшее время передать Украине. Об этом пишет ресурс ProNews.  

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр охарактеризовал масштабы поставок оружия и боеприпасов Украине как "небывалые". 

По оглашенным Панайотопулосом данным, Греция передает следующие системы и ресурсы:

* 122 ТОМА БМП-1 с боезапасом 
* 15000 73-мм реактивных снарядов
* 2100 122-мм реактивных снарядов
* 20 000 автоматов АК-47 
* 3 200 000 патронов калибра 7,62 мм 
* 60 ПЗРК FIM-92 Stinger
* 17000 155-мм снарядов для РСЗО
* 1100 противотанковых ракет РПГ-18

По информации министра, к транспортировке этого снаряжения были привлечены шесть греческих транспортных самолетов, десять канадских и пять новозеландских. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная помощь Украине Греция Никос Панайотопулос
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 