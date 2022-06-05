Поставки вооружений из Греции – министр обороны перечислил, что получила Украина
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос перечислил военное снаряжение и оборудование, которое его страна уже передала или намерена в ближайшее время передать Украине. Об этом пишет ресурс ProNews.
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Министр охарактеризовал масштабы поставок оружия и боеприпасов Украине как "небывалые".
По оглашенным Панайотопулосом данным, Греция передает следующие системы и ресурсы:
* 122 ТОМА БМП-1 с боезапасом
* 15000 73-мм реактивных снарядов
* 2100 122-мм реактивных снарядов
* 20 000 автоматов АК-47
* 3 200 000 патронов калибра 7,62 мм
* 60 ПЗРК FIM-92 Stinger
* 17000 155-мм снарядов для РСЗО
* 1100 противотанковых ракет РПГ-18
По информации министра, к транспортировке этого снаряжения были привлечены шесть греческих транспортных самолетов, десять канадских и пять новозеландских.
- 31 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что Берлин поставит Греции свои боевые машины пехоты, а взамен Афины передадут Украине военную технику советского производства.
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