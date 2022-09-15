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Россия перебрасывает резервы на Донбасс и Запорожье, ВСУ сбили четыре самолета – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 07:55
Россия перебрасывает резервы на Донбасс и Запорожье, ВСУ сбили четыре самолета – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия РФ перебрасывает резервы в Донецкую и Запорожскую области, украинские военные за сутки сбили четыре самолета. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Оккупанты нанесли за сутки восемь ракетных и 19 авиационных ударов, 86 раз обстреливали из РСЗО гражданские и военные объекты. Под огнем были более 30 населенных пунктов.

Для удержания захваченных территорий РФ пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях – перебрасывает туда резервы из 3-го армейского корпуса и выведенные из Харьковской области части. При этом оккупанты испытывает нехватку отдельных видов боеприпасов для РСЗО из-за ударов украинских сил по логистике.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении было уничтожено значительное количество военных и техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка и 106-й парашютно-десантной дивизии РФ. Эти подразделения не могут продолжать боевые действия без проведения дополнительных мер.

Украинские военные продолжают отбивать атаки РФ в районах Спорного, Соледара, Майорска, Зайцевого, Отрадовки, Веселой Долины, Водяного и Новомихайловки. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов – поражено шесть районов скопления сил врага, два взводных опорных пункта и четыре позиции зенитных ракетных комплексов. Украинская ПВО за сутки уничтожила три Су-25 и один Су-24М армии РФ.

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Марко Сировой
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ВСУ Донбасс запорожская область резервы армия рф войска россии 3-й армейский корпус
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