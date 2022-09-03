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История с 3-м армейским корпусом РФ растянется до ноября – разведка

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 14:58
История с 3-м армейским корпусом РФ растянется до ноября – разведка - Фото
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)

Из-за проблем с военными и техникой Россия сможет сформировать 3-й армейский корпус лишь к концу ноября. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ГУР.

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"История с 3-м армейским корпусом растянется до ноября. Проблема – человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно три-четыре месяца", – говорит Скибицкий.

Также у россиян есть проблемы с комплектованием техникой и вооружением, говорит представитель разведки. Все новейшая техника была на вооружении подразделений, которые вторгались в Украину в феврале-марте.

"Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска. По нашим оценкам, 40 процентов боевой техники не боеспособна. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок", – сказал Скибицкий.

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Марко Сировой
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