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Россия перебрасывает на фронт 3-й армейский корпус. Технику заметили под Ростовом – CIT

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 17:12
Россия перебрасывает на фронт 3-й армейский корпус. Технику заметили под Ростовом – CIT - Фото
Техника 3-го армейского корпуса (Фото: Conflict Intelligence Team﻿/Telegram)

Российские оккупанты перебрасывают на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус, военную технику заметили в Ростовской области. Об этом сообщает мониторинговая группа Conflict Intelligence Team. 

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Представители проекта заявили, что россияне перебрасывают военную технику по железной дороге, было зафиксировано движение составов с танками Т-80Б и Т-90, а также с зенитно-ракетными комплексами "Бук" из Мулино Нижегородской области на станцию Неклиновка в Ростовской области недалеко с границей временно оккупированной территории Донецкой области. 

Составы вышли из Мулино 22 и 24 августа, что соответствует времени отправки в Украину недавно сформированного там 3-го армейского корпуса. 

Аналитики подчеркивают, что невозможно с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует задействовать силы нового корпуса, однако Неклиновка расположена ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта. 

Также CIT со ссылкой на собственные источники утверждает, что 3-й армейский корпус "относительно хорошо" укомплектован техникой, однако "добровольцы" не отличаются боевым духом, дисциплиной и желанием овладеть боевыми машинами. 

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Дмитрий Гриниченко
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армия России война военная техника мобилизация в россии
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