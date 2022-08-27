Россия перебрасывает на фронт 3-й армейский корпус. Технику заметили под Ростовом – CIT
Российские оккупанты перебрасывают на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус, военную технику заметили в Ростовской области. Об этом сообщает мониторинговая группа Conflict Intelligence Team.
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Представители проекта заявили, что россияне перебрасывают военную технику по железной дороге, было зафиксировано движение составов с танками Т-80Б и Т-90, а также с зенитно-ракетными комплексами "Бук" из Мулино Нижегородской области на станцию Неклиновка в Ростовской области недалеко с границей временно оккупированной территории Донецкой области.
Составы вышли из Мулино 22 и 24 августа, что соответствует времени отправки в Украину недавно сформированного там 3-го армейского корпуса.
Аналитики подчеркивают, что невозможно с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует задействовать силы нового корпуса, однако Неклиновка расположена ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.
Также CIT со ссылкой на собственные источники утверждает, что 3-й армейский корпус "относительно хорошо" укомплектован техникой, однако "добровольцы" не отличаются боевым духом, дисциплиной и желанием овладеть боевыми машинами.
- Британская разведка сообщала, что Россия создала 3-й армейский корпус для войны против Украины, который базируется в Нижегородской области, однако он вряд ли окажет решающее воздействие на ход боевых действий.
- На войне против Украины воюют порядка 160 000 российских оккупантов, а в Москве намерены призвать еще 90 000 человек.
- Указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении численность армии РФ на 137 000 человек, скорее всего, не поможет оккупантам в войне против Украины.
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