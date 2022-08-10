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Россия создала 3-й армейский корпус, но он вряд ли решит исход войны — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 08:29
Россия создала 3-й армейский корпус, но он вряд ли решит исход войны — разведка Британии - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Россия создала 3-й армейский корпус для войны против Украины, который базируется в Нижегородской области, однако он вряд ли окажет решающее воздействие на ход боевых действий. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что российское командование продолжает сталкиваться с проблемами приоритетов — усиливать наступление на Донбассе или укреплять оборону на юге в ожидании контрнаступления Украины. 

Почти наверняка, россияне создали 3-й армейский корпус — новое крупное соединение сухопутных войск, которое базируется в Мулино Нижегородской области к востоку от Москвы. Вероятно, противник планирует сформировать большую часть корпуса из недавно сформированных "добровольческих" батальонов, которые собираются в регионах. 

Отмечается, что в батальоны набирают мужчин возрастом до 50 лет и только со средним образованием, российские региональные политики заявляли, что "добровольцы" получат "выгодные денежные бонусы" после отправки на войну против Украины.

Обычно армейский корпус в России состоит из 15 000-20 000 военных, однако, вероятно, россиянам будет трудно довести данное соединение до такой численности, учитывая "очень ограниченный уровень народного энтузиазма по поводу участия в боевых действиях в Украине", считают британцы. 

Резюмируя, в сводке заявляют, что эффект 3-го армейского корпуса вряд ли будет решающим для войны РФ против Украины. 

Читайте также: На Урале россияне формируют новую мотострелковую бригаду для войны в Украине — ISW 

Дмитрий Гриниченко
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война британская разведка мобилизация в россии
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