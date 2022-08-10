Россия создала 3-й армейский корпус, но он вряд ли решит исход войны — разведка Британии

Россия создала 3-й армейский корпус для войны против Украины, который базируется в Нижегородской области, однако он вряд ли окажет решающее воздействие на ход боевых действий. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что российское командование продолжает сталкиваться с проблемами приоритетов — усиливать наступление на Донбассе или укреплять оборону на юге в ожидании контрнаступления Украины.

Почти наверняка, россияне создали 3-й армейский корпус — новое крупное соединение сухопутных войск, которое базируется в Мулино Нижегородской области к востоку от Москвы. Вероятно, противник планирует сформировать большую часть корпуса из недавно сформированных "добровольческих" батальонов, которые собираются в регионах.

Отмечается, что в батальоны набирают мужчин возрастом до 50 лет и только со средним образованием, российские региональные политики заявляли, что "добровольцы" получат "выгодные денежные бонусы" после отправки на войну против Украины.

Обычно армейский корпус в России состоит из 15 000-20 000 военных, однако, вероятно, россиянам будет трудно довести данное соединение до такой численности, учитывая "очень ограниченный уровень народного энтузиазма по поводу участия в боевых действиях в Украине", считают британцы.

Резюмируя, в сводке заявляют, что эффект 3-го армейского корпуса вряд ли будет решающим для войны РФ против Украины.

В России тайком проводят мобилизацию медицинского персонала, потому что военные госпитали не справляются с количеством раненых.

У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство.

По данным украинской разведки, российская армия начала набирать наемников на войну против Украины среди заключенных. В планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.

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Дмитрий Гриниченко

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