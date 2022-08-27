В Украине воюют 160 000 оккупантов, россияне хотят призвать еще 90 000 человек — разведка
На войне против Украины воюют порядка 160 000 российских оккупантов, а в Москве намерены призвать еще 90 000 человек. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
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По его словам, сухопутный и воздушный компонент полномасштабного вторжения России в Украину сегодня составляет около 160 000 военных.
Он отметил, что не учитывает Росгвардию, которая также участвует в боевых действиях и обеспечивает режим на временно оккупированных территориях Украины.
Представитель разведки сказал, что россияне увеличивают мобилизационные резервы и намерены призвать порядка 90 000 человек, для чего используют разные подходы, в частности, набор так называемых "добровольческих" батальонов и формирование резервных батальонов.
- Скибицкий также считает, что указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении численность армии РФ на 137 000 человек, скорее всего, не поможет оккупантам в войне против Украины.
- В ГУР заявили, что Путин болен морально, психически и физически, однако он будет воевать до конца своих дней.
- Российские оккупанты проводят постоянные тренировки по развертыванию ядерного оружия, но пока нет признаков его применения в ближайшее время.
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