В Украине воюют 160 000 оккупантов, россияне хотят призвать еще 90 000 человек — разведка

На войне против Украины воюют порядка 160 000 российских оккупантов, а в Москве намерены призвать еще 90 000 человек. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, сухопутный и воздушный компонент полномасштабного вторжения России в Украину сегодня составляет около 160 000 военных.

Он отметил, что не учитывает Росгвардию, которая также участвует в боевых действиях и обеспечивает режим на временно оккупированных территориях Украины.

Представитель разведки сказал, что россияне увеличивают мобилизационные резервы и намерены призвать порядка 90 000 человек, для чего используют разные подходы, в частности, набор так называемых "добровольческих" батальонов и формирование резервных батальонов.

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Дмитрий Гриниченко

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