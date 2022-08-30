Россияне перебрасывают 3-й армейский корпус в Харьковскую и Запорожскую области — Генштаб

Российские оккупанты перебрасывают недавно сформированный 3-й армейский корпус на временно оккупированные территории Харьковской и Запорожской областей. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что противник продолжает пытаться полностью оккупировать Донецкую область, а также удержать временно оккупированные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Россияне усиливают группировку на Донецком направлении, продолжают перемещение частей 3-го армейского корпуса на временно захваченные территории Запорожской и Харьковской областей.

В районе Славянска россияне пытались наступать в районе Шнурков, ВСУ нанесли огневое поражение и заставили противника отойти. На Бахмутском направлении противник безуспешно наступал в районе Зайцево, Веселой Долины и Бахмута. С нескольких направлений оккупанты пытаются захватить Кодему, продолжаются бои.

Дмитрий Гриниченко

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