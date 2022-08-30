UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне перебрасывают 3-й армейский корпус в Харьковскую и Запорожскую области — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 18:39
Россияне перебрасывают 3-й армейский корпус в Харьковскую и Запорожскую области — Генштаб - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

Российские оккупанты перебрасывают недавно сформированный 3-й армейский корпус на временно оккупированные территории Харьковской и Запорожской областей. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что противник продолжает пытаться полностью оккупировать Донецкую область, а также удержать временно оккупированные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Россияне усиливают группировку на Донецком направлении, продолжают перемещение частей 3-го армейского корпуса на временно захваченные территории Запорожской и Харьковской областей. 

В районе Славянска россияне пытались наступать в районе Шнурков, ВСУ нанесли огневое поражение и заставили противника отойти. На Бахмутском направлении противник безуспешно наступал в районе Зайцево, Веселой Долины и Бахмута. С нескольких направлений оккупанты пытаются захватить Кодему, продолжаются бои. 

На Авдеевском направлении враг пытался наступать в районе Опытного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес большие потери и отошел. 

Читайте также: Россия перебрасывает на фронт 3-й армейский корпус. Технику заметили под Ростовом – CIT

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия России война Донбасс генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 