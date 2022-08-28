3-й армейский корпус РФ вряд ли будет эффективен в Украине – ISW

3-й армейский корпус, который армия РФ собирается перебросить в Украину вряд ли будет эффективным на поле боя. Об этом пишет Институт по изучению войны (ISW).

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Якобы "добровольческие" батальоны 3-го армейского корпуса, вероятно, будут переброшены для возобновления наступательных операций на Донбассе и юге, пишут аналитики.

На изображениях с полигонов было видно, что корпус получает относительно современное оружие – БМП-3, танки Т-80БВМ, Т-90М, автоматы Ак-12, отмечают в ISW.

Однако аналитики предполагают, что 3-й армейский корпус вряд ли сможет создать эффективную огневую мощь. Они обратили внимание, что в корпус набирали, в том числе, людей без боевого опыта, а ряд "добровольцев" на кадрах с полигонов – физически нездоровы и стары.

Кроме того, были сообщения о недисциплинированности корпуса. К тому же РФ не хватает опытных младших офицеров.

27 августа CIT сообщала, что Россия начинает переброску 3-го армейского корпуса на фронт.

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Марк Сировой

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