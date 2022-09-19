ВСУ уничтожили два склада боеприпасов армии России на юге, в том числе в Херсоне – сводка

Защитники Украины уничтожили два склада боеприпасов армии России на юге – в Херсоне и Благодатном. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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За сутки 18 сентября, авиация ВСУ нанесла 11 ударов, а ракетно-артиллерийские войска отработали более 200 заданий. Поражены российские склады в Баштанском районе Николаевской области, два пункта управления и позиции ПВО в Бериславском и Каховском районах, места сосредоточения вооружения возле Львового, станция РЭБ возле Херсона и понтонная переправа в Новой Каховке.

Подтверждено, что армия РФ потеряла 29 военных, три гаубицы "Мста", командную машину управления истребителями и БМП-3. Уничтожено два склада боеприпасов – в Благодатном и Херсоне.

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Также украинские военные отбивают атаки в районе Правдино и закрепляют тактическое положение на других участках фронта. Армия РФ в течение суток вела обстрелы, нанесла восемь авиационных и один ракетный удар, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Из-за шторма российский флот спрятался в пункты базирования, однако остается в Черном море один ракетоноситель с восьмью "Калибрами", его сопровождают три больших десантных корабля. Все они держатся вдали от материковой Украины, чтобы не попасть под ракетный удар.

15 сентября ОК "Юг" сообщило, что украинские военные закрепляются в освобожденных населенных пунктах.

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Марко Сировой

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