ВСУ утопили российскую баржу с вооружением и оккупантами – ОК "Юг"
17 сентября на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили российскую баржу, на которой оккупанты пытались доставить подкрепление своей херсонской группировке. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Как отмечается, российская армия на юге оставляет позиции, теряя тактически выгодное положение.
Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла три удара по врагу, уничтожено два беспилотника-разведчика оперативно-тактического уровня.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили на южном направлении более 320 задач для обеспечения огневого контроля транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений.
"В результате у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить", – говорится в сообщении.
Украинские военные уничтожили "единицу альтернативного флота" россиян – баржу, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение, технику и военных.
В общей сложности на юге подтвержденные потери российских военных за сутки составили 62 оккупанта и пять единиц бронированной техники.
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