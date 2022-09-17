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"Мы будем давить и дальше": Зеленский подвел промежуточный итог наступлению ВСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 22:33
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео Офиса президента)
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Ситуация на фронте за минувшие сутки не претерпела существенных изменений, сейчас нужно полностью сосредоточиться на обороне и сохранять стойкость, сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Многие российские военные уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты. И мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли. Будем бить их крепче, чем били до этого", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что точно так же, как ВСУ освободили Киевскую, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, будут освобождены и другие временно оккупированные Россией территории - Херсон и Бердянск, Донецк и Луганск, Мариуполь и Крым.

"Везде, где Украина, будет наш флаг, и нигде не останется этого зверства – рашизма, повторяющего то, что делали нацисты", – сказал Зеленский.

Он еще раз указал на сходство методов нацистов и российских оккупантов. "Принцип тот же. Лагеря, где собирают людей, чтобы их убивать. Депортация. Сожженые города и села. Ракетный террор. Массовые захоронения. Пыточные. Жестокие издевательства над живыми людьми. И безграничная, ничем не прикрытая ненависть, с которой они оправдывают войну, которую сами же и начали".

  • Сегодня прокуратура заявила о начале расследования деятельности так называемой "народной милиции" в Казачьей Лопани, где оккупанты пытали людей.
  • СБУ опубликовала видео с рассказом жителя Купянска, которого сотрудники российских спецслужб пытали во время оккупации города.

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленский деоккупация видеообращение
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