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"Из этой комнаты всегда кричали": житель Купянска рассказал о пытках ФСБ – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 17:46
Застенки оккупантов в Купянске (Фото - скриншот из видео СБУ)

Служба безопасности Украины опубликовала видео с рассказом жителя Купянска, которого сотрудники российских спецслужб пытали во время оккупации города.

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Человек рассказывает, что на первом допросе его пытали током, стреляли в него из травматического оружия и избивали битами или железными трубами, надев ему на голову мешок. По его словам, некоторых заложников пытали паяльниками.

СБУ сообщает, что на таких допросах оккупанты выбивали из местных жителей имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны и просто патриотов Украины. Людям угрожали выгнать их на минное поле и расправиться с их семьями.

  • 10 сентября в СБУ заявили об освобождении Купянска. 
  • 11 сентября Генштаб подтвердил, что ВСУ зашли в Купянск, и сообщил, что продолжается освобождение окрестностей.
  • Госпогранслужба сообщила, что в Купянске российские оккупанты на протяжении недели удерживали в подвале пятерых подростков.
  • 16 сентября СБУ сообщила, что после начала специальное расследование после того, как  обнаружила в райотделе полиции Купянска тюрьму, в которую оккупанты бросали местных. 
Сергій Бережний
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сбу оккупанты военные преступления пытки купянск
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