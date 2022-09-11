Генштаб впервые подтвердил, что ВСУ зашли в Купянск. Идет освобождение окрестностей

Генеральный штаб в утренней сводке в воскресенье впервые подтвердил, что Вооруженные Силы Украины зашли в ранее оккупированный Купянск в Харьковской области.

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"Продолжается деоккупация Украины. За последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области", – сообщили военные.

В ответ на успешные действия ВСУ российские войска начали "контрмеры" в населенных пунктах на временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей.

Там ужесточили административно-полицейский режим и запретили въезд и выезд из населенных пунктов.

В Херсоне провели обыски в квартирах микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местных жителей Каховки и Казацкого предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам.

Генштаб сообщил также, что из-за значительных потерь российские оккупанты планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно захваченных территориях. Сейчас мужчинам запрещено покидать населенные пункты.

Россия производит обстрелы украинских позиций вдоль всей линии столкновения.

ВСУ отразили атаки России в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.

Замминистра обороны Анна Маляр обратилась к украинцам с просьбой не спешить сообщать друг другу об освобождении от российской оккупации новых населенных пунктов. Даже если ВСУ физически зашли в населенный пункт, это еще не означает, что Украина его "контролирует" – для этого нужно провести целую серию "освободительных мер".

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Андрій Водяний

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