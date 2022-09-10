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Маляр: Даже если ВСУ зашли в город, это не значит, что он уже освобожден

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 20:59
Маляр: Даже если ВСУ зашли в город, это не значит, что он уже освобожден - Фото
Анна Маляр (Фото - Ukrinform)

Заместитель министра обороны Анна Маляр обратилась к украинцам с просьбой не спешить сообщать друг другу об освобождении от российской оккупации все новых населенных пунктов.    

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Маляр написала, что "сейчас в сети распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, которая не соответствует действительности".

По ее словам, в списках якобы "освобожденных" есть населенные пункты, которые ВСУ контролируют лишь частично, и даже такие, освобождение которых в ближайшие дни не планируется.

"Когда можно говорить, что населенный пункт наш? Когда населенный пункт зачищен и правоохранительными органами предприняты стабилизационные мероприятия", – пишет Маляр.

Она поясняет, что если ВСУ физически зашли в населенный пункт, это само по себе еще не означает, что Украина его "контролирует". Для этого нужно повести целую серию "освободительных" мероприятий. 

В качестве примера Маляр приводит Балаклею.

"Несколько дней назад было сообщено, что войска вошли в город. Только сегодня мы окончательно взяли город под контроль, провели все необходимые мероприятия и подняли флаг – о чем тоже были сообщения на ресурсах Минобороны и ВСУ", – пишет она.

Маляр снова напоминает, что официальную информацию о наступлении дают только Верховный главнокомандующий (президент), Министерство обороны и Главнокомандование (включая Генштаб) и просит не распространять непроверенную информацию.

  • На Харьковском и Южнобужском направлениях продолжаются наступательные операции ВСУ, но информация об их ходе пока не будет публиковаться, сообщил в сегодняшней вечерней сводке Генштаб.

Сергій Бережний
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Анна Маляр наступление ВСУ
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