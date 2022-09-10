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Генштаб: наступление ВСУ на Харьковском и Южнобужском направлениях продолжается

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 19:14
Генштаб: наступление ВСУ на Харьковском и Южнобужском направлениях продолжается - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

На Харьковском и Южнобужском направлениях продолжаются наступательные операции ВСУ, но информация об их ходе пока не будет публиковаться. Об этом сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб сообщил, что в Харьковской области и на Южнобужском направлении продолжается освобождение временно оккупированных Россией населенных пунктов, но из соображений безопасности наших военнослужащих официальная информация о ходе этих операций будет предоставлена ​​впоследствии.

Отмечается, что противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании захваченных территорий. Командование войск РФ пытается восстановить утраченные ими позиции и осуществляет перемещение сил. 

Попытки наступления противника на отдельных участках фронта отбиты.

В Беларуси для поддержания боеготовности войск в очередной раз продлен срок учений.

Российские оккупанты вели обстрел военной и гражданской инфраструктуры Украины из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Северском, Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях. 

Генштаб также сообщает о потерях, которые несут оккупанты. На Южнобужском направлении только за вчера 106-я воздушно-десантная дивизия ВС РФ потеряла убитыми более 58 человек. Личный состав подразделений, уцелевший после вывода из боевых действий, переводится в другие подразделения для поддержания их боеспособности. Например, остатки батальона спецназа "Хан" переведены в 9-й полк морской пехоты.

В связи с продвижением ВСУ в Херсонской области командование оккупантов пытается укрепить оборону Херсона за счет резервов. Россияне также пытаются восстановить мост Каховской ГЭС.

Артиллерия ВСУ нанесла удары по двум командным пунктам оккупантов, восьми районам сосредоточения противника, а также по понтонной переправе.

  • По данным разведки, оккупанты понесли значительные потери на Харьковском направлении, раненых военных и поврежденную технику они пытаются эвакуировать в районы Ольховатки и Бородоярского.

Читайте также: ВСУ освобождают Харьковскую область. Почему контрнаступление стало сюрпризом для Путина

Сергій Бережний
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