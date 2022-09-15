В Купянске оккупанты неделю удерживали в подвале пятерых подростков

В Купянске Харьковской области российские оккупанты на протяжении недели удерживали в подвале пятерых подростков. Их освободили украинские пограничники. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"В Купянске пограничники нашли в подвале четырех девушек и парня. Дети находились там семь дней", – говорится в сообщении.

Подростки рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего закрыли в подвале.

Сейчас они в безопасности, сообщили в ГПСУ.

10 сентября в СБУ подтвердили освобождение Купянска.

По информации МВД, в админздании отделения полиции освобожденной Балаклеи Харьковской области российские оккупанты на допросах пытали людей электрическим током. Сейчас есть один подтвержденный факт смерти человека в результате пыток.

Вадим Ребрина

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