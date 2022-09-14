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В здании отделения полиции Балаклеи оккупанты пытали людей током — МВД

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 16:02
В здании отделения полиции Балаклеи оккупанты пытали людей током — МВД - Фото
Фото: МВД

В админздании отделения полиции освобожденной Балаклеи российские оккупанты на допросах пытали людей электрическим током. Сейчас есть один подтвержденный факт смерти человека в результате пыток. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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По его словам, в админздании Балаклейского отделения полиции находились боевики террористической организации ЛНР и Чеченской республики, а также представители ОМОНа г. Тольятти и ФСБ РФ. В каждом помещении содержалось от восьми до 15 человек.

В здании отделения полиции Балаклеи оккупанты пытали людей током — МВД

"В ходе осмотра здания мы обнаружили провода, которые вели к скрытым видеокамерам в помещениях, где содержались заложники. Люди, в том числе и женщины, спали на полу, а на допросах их пытали электрическим током. В настоящее время мы имеем один подтвержденный факт смерти человека в результате пыток", – сказал Болвинов.

В здании отделения полиции Балаклеи оккупанты пытали людей током — МВД

Полиции известны анкетные данные потерпевшего и место захоронения, будет проводиться эксгумация.

Точное количество удерживаемых и пострадавших еще уточняется.

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Вадим Ребрина
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Балаклея полиция пытки
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