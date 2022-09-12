Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Украины продолжается и Россия в отчаянии прибегает к террористическим методам, обстреливая энергетическую инфраструктуру. Об этом он сказал в вечернем обращении в понедельник.

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"С первых чисел сентября и по сегодня наши воины уже освободили более 6000 кв. км территории Украины на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая "очень уверенно продвигается вперед на южном направлении", 128 отдельную горно-штурмовую бригаду и зенитчиков 138 и 96 бригады, которые в воскресенье сбили девять из 12 российских ракет, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

"Вчера и сегодня российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. Сотни тысяч украинцев оказались в темноте – без электричества. Дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура... Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения к инфраструктуре Вооруженных Сил нашего государства", – заявил Зеленский.

Он считает, что у обстрелов есть два объяснения: с одной стороны, это признак отчаяния и реакция не разгром в Харьковской области, а с другой, – попытка помешать Украине экспортировать электроэнергию в Европу.

"Мы должны осознавать, что подлости российских террористов нет предела – они будут пытаться сделать системной и такую ​​форму террора", – предупредил Зеленский.

Вечером 11 сентября РФ ударила по ТЭЦ-5 в Харькове.

Россия прощупывает почву, зимой подобных ударов станет больше, заявил после обстрелов энергетической инфраструктуры глава МИД Дмитрий Кулеба.

В понедельник российские оккупанты снова ударили по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего в городе исчезли свет и вода.

Андрій Водяний

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