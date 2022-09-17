В Казачьей Лопани расследуют работу "псевдо-правоохранительного органа" оккупантов – фото

В освобожденной Казачьей Лопани начато расследование деятельности так называемой "народной милиции", которая действовала в населенном пункте в период его оккупации, сообщает Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Прокуратура сообщает, что 17 сентября в рамках производства по статье о коллаборационной деятельности был проведен осмотр в помещении так называемой "народной милиции пгт Казачья Лопань".

По данным следствия, во время оккупации населенного пункта представители страны-агрессора создали в нем псевдо-правоохранительный орган, устроили в подвальном помещении застенок и в нем пытали гражданских.

Прокуратура сообщает, что следствием уже установлены лица, работавшие в Казачьей Лопани в интересах оккупантов и принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности.

Смотрите также: "Из этой комнаты всегда кричали": житель Купянска рассказал о пытках ФСБ – видео

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.