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В Казачьей Лопани расследуют работу "псевдо-правоохранительного органа" оккупантов – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 18:23
В Казачьей Лопани расследуют работу
Фото - Telegram Офіс Генерального прокурора

В освобожденной Казачьей Лопани начато расследование деятельности так называемой "народной милиции", которая действовала в населенном пункте в период его оккупации, сообщает Офис генпрокурора. 

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Прокуратура сообщает, что 17 сентября в рамках производства по статье о  коллаборационной деятельности был проведен осмотр в помещении так называемой "народной милиции пгт Казачья Лопань".

По данным следствия, во время оккупации населенного пункта представители страны-агрессора создали в нем псевдо-правоохранительный орган, устроили в подвальном помещении застенок и в нем пытали гражданских.

В Казачьей Лопани расследуют работу "псевдо-правоохранительного органа" оккупантов – фото

В Казачьей Лопани расследуют работу "псевдо-правоохранительного органа" оккупантов – фото

В Казачьей Лопани расследуют работу "псевдо-правоохранительного органа" оккупантов – фото

В Казачьей Лопани расследуют работу "псевдо-правоохранительного органа" оккупантов – фото

Прокуратура сообщает, что следствием уже установлены лица, работавшие в Казачьей Лопани в интересах оккупантов и принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности.

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Сергій Бережний
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казачья лопань оккупанты военные преступления пытки
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