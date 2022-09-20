"Абсолютно, это рассматривается". Пентагон спросили, когда ВСУ получат танки M1 Abrams

Вашингтон рассматривает возможность поставок Киеву основных боевых танков США M1 Abrams, но Вооруженные Силы Украины должны показать способность не только владеть этими боевыми машинами, но и поддерживать их в рабочем состоянии и обслуживать. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист отметил визит троих нардепов Рады в столицу США в начале осени, которые среди прочего лоббировали там снятие блокады Запада на поставки современной бронетехники для ВСУ. (Среди них был и Роман Костенко; читайте интервью с ним.)

Сотрудник Минобороны США согласился, что "это действительно важная область возможностей для украинцев".

Он многословно объяснил, в чем загвоздка: "Когда мы смотрим на долгосрочные потребности Украины, мы понимаем, что придет день, когда они, возможно, захотят осуществить переход и, возможно, им потребуется перейти на модели, совместимые с НАТО. Мы всегда очень внимательно относимся к любому новому оборудованию, которое поставляем Украине или которое предоставляют наши союзники, наши партнеры, чтобы обеспечить существенное обучение, техническое обслуживание и поддержку – и рассмотрение вопросов поддержки. Поэтому мы хотим убедиться, что когда мы предоставляем возможности, все это принимается во внимание".

Смотрите фото: В Харьковской области ВСУ захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв"

Журналист продолжил настаивать: "Вы рассматриваете [передачу] танков, как они просят, или это табу?"

Представительно Пентагона ответил: "Танки абсолютно на столе [для обсуждения], наряду с другими областями. Мы смотрим на ВСУ в целом и думаем на будущее, какие возможности им потребуются и как США и наши союзники смогут поддержать Украину в наращивании этих возможностей".

Его снова попросили быть подробнее и четче в формулировках: "Окей. То есть, опять же, – танки на будущее, а не на текущие бои в ближайшие месяцы, верно?"

"С точки зрения участия в актуальных боях, имеющиеся в наличии танки, которые могут быть предоставлены очень быстро практически без подготовки, являются советскими танками. Но мы, безусловно, открыты для других вариантов при условии, что позаботятся об обучении, техническом обслуживании и поддержке", – ответил спикер Минобороны США.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.