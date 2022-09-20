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"Абсолютно, это рассматривается". Пентагон спросили, когда ВСУ получат танки M1 Abrams

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 08:57
Танк M1 Abrams (фото — U.S. Army, Grady Jones)

Вашингтон рассматривает возможность поставок Киеву основных боевых танков США M1 Abrams, но Вооруженные Силы Украины должны показать способность не только владеть этими боевыми машинами, но и поддерживать их в рабочем состоянии и обслуживать. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона.

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Журналист отметил визит троих нардепов Рады в столицу США в начале осени, которые среди прочего лоббировали там снятие блокады Запада на поставки современной бронетехники для ВСУ. (Среди них был и Роман Костенко; читайте интервью с ним.)

Сотрудник Минобороны США согласился, что "это действительно важная область возможностей для украинцев".

Он многословно объяснил, в чем загвоздка: "Когда мы смотрим на долгосрочные потребности Украины, мы понимаем, что придет день, когда они, возможно, захотят осуществить переход и, возможно, им потребуется перейти на модели, совместимые с НАТО. Мы всегда очень внимательно относимся к любому новому оборудованию, которое поставляем Украине или которое предоставляют наши союзники, наши партнеры, чтобы обеспечить существенное обучение, техническое обслуживание и поддержку – и рассмотрение вопросов поддержки. Поэтому мы хотим убедиться, что когда мы предоставляем возможности, все это принимается во внимание".

Смотрите фото: В Харьковской области ВСУ захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв"

Журналист продолжил настаивать: "Вы рассматриваете [передачу] танков, как они просят, или это табу?"

Представительно Пентагона ответил: "Танки абсолютно на столе [для обсуждения], наряду с другими областями. Мы смотрим на ВСУ в целом и думаем на будущее, какие возможности им потребуются и как США и наши союзники смогут поддержать Украину в наращивании этих возможностей".

Его снова попросили быть подробнее и четче в формулировках: "Окей. То есть, опять же, – танки на будущее, а не на текущие бои в ближайшие месяцы, верно?"

"С точки зрения участия в актуальных боях, имеющиеся в наличии танки, которые могут быть предоставлены очень быстро практически без подготовки, являются советскими танками. Но мы, безусловно, открыты для других вариантов при условии, что позаботятся об обучении, техническом обслуживании и поддержке", – ответил спикер Минобороны США.

Євген Пилипенко
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пентагон война танк военная помощь обучение обслуживание Abrams
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