В Харьковской области ВСУ захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв": фото

В Харьковской области украинские военные захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает портал Милитарный.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Фото захваченного танка обнародовал украинский танкист на своем канале Shawshank Redemption, пишет портал.

При этом танк попал к украинским силам без видимых повреждений. Скорее всего, он был брошен российскими военными во время спешного отступления из Харьковской области, предполагают журналисты.

Танк оснащен комплексом средств снижения заметности, известным под названием "Накидка".

Впервые о привлечении российскими силами в Харьковской области танков Т-90М "Прорыв" стало известно в апреле. В мае в окрестностях населенного пункта Старый Салтов украинские силы уничтожили первый танк Т-90М, сообщает портал.

СПРАВКА. Т-90М "Прорыв" (объект 188М) был разработан в рамках ОКР "Прорыв-3" и является модернизированной версией основного российского танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией советского танка Т-72. Эти боевые машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Танки были оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток. На танке устанавливаются противокумулятивные экраны и система динамической защиты "Реликт". Также он может быть оборудован и комплексом активной защиты "Арена-М".

Читайте также: Украинские военнослужащие "затрофеили" две российских БМД-2 в Высокополье – видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.