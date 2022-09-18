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В Харьковской области ВСУ захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв": фото

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 21:14
В Харьковской области ВСУ захватили современный российский танк Т-90М
Скриншот с видео

В Харьковской области украинские военные захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает портал Милитарный.

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Фото захваченного танка обнародовал украинский танкист на своем канале Shawshank Redemption, пишет портал.

В Харьковской области ВСУ захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв": фото

При этом танк попал к украинским силам без видимых повреждений. Скорее всего, он был брошен российскими военными во время спешного отступления из Харьковской области, предполагают журналисты.

В Харьковской области ВСУ захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв": фото

Танк оснащен комплексом средств снижения заметности, известным под названием "Накидка".

Впервые о привлечении российскими силами в Харьковской области танков Т-90М "Прорыв" стало известно в апреле. В мае в окрестностях населенного пункта Старый Салтов украинские силы уничтожили первый танк Т-90М, сообщает портал.

СПРАВКА. Т-90М "Прорыв" (объект 188М) был разработан в рамках ОКР "Прорыв-3" и является модернизированной версией основного российского танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией советского танка Т-72. Эти боевые машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Танки были оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток. На танке устанавливаются противокумулятивные экраны и система динамической защиты "Реликт". Также он может быть оборудован и комплексом активной защиты "Арена-М".

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Вадим Ребрина
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