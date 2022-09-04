Украинские военнослужащие "затрофеили" две российских БДМ-2 в Высокополье – видео

Украинские военнослужащие "затрофеили" две российских боевых машины десанта в Высокополье Херсонской области. Об этом сообщила Первая отдельная бригада спецназначения им. Ивана Богуна.

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Бойцы показали видео с трофейной БДМ-2, "доставшейся" украинским войскам от российских оккупантов, и подчеркнули, что это уже вторая боевая машина за сегодня.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

Сегодня Зеленский провел третье за неделю заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого сообщил, что "украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву". В ОП показали фото флага, поднятого в Высокополье Херсонской области.

В сегодняшнем видеообращении Зеленский сообщил, что ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один – на Донбассе. Какие именно – не уточнил.

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Оксана Житнюк

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