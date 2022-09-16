Легендарный боксер – Шольцу: Украине нужны основные боевые танки Leopard, а еще Marder

Легенда мирового бокса Владимир Кличко на вручении наград M100 Media Award в Потсдаме призвал канцлера Германии Олафа Шольца разблокировать поставку Вооруженным Силам Украине основных боевых танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder. Его поддержали и другие известные личности, политики и чиновники, как иностранные, так и германские, пишет Suddeutsche Zeitung.

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Он поблагодарил союзников за то, что уже выделено ВСУ, но посетовал, что "то, что нам действительно нужно, не дают" – "и чем дольше затягивается война, тем больше людей мы теряем, тем больше разрушается инфраструктура".

Владимир Кличко также напомнил, что возрастает опасность аварий на пяти АЭС в Украине.

"Только с современным оружием, с современными технологиями мы можем остановить эту войну и остановить Россию. Поэтому нам нужны поставки танков Leopard. Нужна поставка боевых танков и Marder", – подчеркнул Кличко, популярный в Германии со времен боксерской карьеры.

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Президент Европарламента Роберта Метсола в интервью Augsburger Allgemeine призвала правительство ФРГ и других стран проявить, наконец, "сильное лидерство" в поддержке Украины.

"Я призываю Германию проявить лидерство. Я хочу, чтобы главы правительств европейских стран не только говорили о демократии, но и демонстрировали ее. Чтобы они не только говорили о солидарности, но и демонстрировали ее. Евролидеры ездили в Киев и каждый менял свое мнение, потому что своими глазами видел, что нужно украинцам", – сказала она.

25 июля 2022 года в комитете Бундестага по обороне предложили правительству ФРГ напрямую передать ВСУ Leopard. 12 сентября Шольц уклончиво ответил на эту тему, хотя в тот же день немецкие законодатели и другие политики призвали его снять запрет на поставки танков и БМП.

15 сентября министр иностранных дел Германии Бербок призвала к быстрым решениям по поставкам Leopard, а министр экономики Хабек пообещал увеличить поставки оружия Украине.

В этот же день министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что они поставят ВСУ 50 бронемашин Dingo.

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Євген Пилипенко

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