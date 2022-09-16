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Легендарный боксер – Шольцу: Украине нужны основные боевые танки Leopard, а еще Marder

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 08:58
Легендарный боксер – Шольцу: Украине нужны основные боевые танки Leopard, а еще Marder - Фото
Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Легенда мирового бокса Владимир Кличко на вручении наград M100 Media Award в Потсдаме призвал канцлера Германии Олафа Шольца разблокировать поставку Вооруженным Силам Украине основных боевых танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder. Его поддержали и другие известные личности, политики и чиновники, как иностранные, так и германские, пишет Suddeutsche Zeitung.

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Он поблагодарил союзников за то, что уже выделено ВСУ, но посетовал, что "то, что нам действительно нужно, не дают" – "и чем дольше затягивается война, тем больше людей мы теряем, тем больше разрушается инфраструктура".

Владимир Кличко также напомнил, что возрастает опасность аварий на пяти АЭС в Украине.

"Только с современным оружием, с современными технологиями мы можем остановить эту войну и остановить Россию. Поэтому нам нужны поставки танков Leopard. Нужна поставка боевых танков и Marder", – подчеркнул Кличко, популярный в Германии со времен боксерской карьеры.

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Президент Европарламента Роберта Метсола в интервью Augsburger Allgemeine призвала правительство ФРГ и других стран проявить, наконец, "сильное лидерство" в поддержке Украины.

"Я призываю Германию проявить лидерство. Я хочу, чтобы главы правительств европейских стран не только говорили о демократии, но и демонстрировали ее. Чтобы они не только говорили о солидарности, но и демонстрировали ее. Евролидеры ездили в Киев и каждый менял свое мнение, потому что своими глазами видел, что нужно украинцам", – сказала она.

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Євген Пилипенко
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Германия война владимир кличко танк военная помощь союзники Leopard Роберта Метсола Marder
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