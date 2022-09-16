США выделяют еще $600 млн военной помощи Украине

Украина получит новый пакет военной помощи от США на $600 млн. Об этом сообщают пресс-службы Белого дома и Госдепа.

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Президент США Джо Байден дал соответствующее поручение госсекретарю Энтони Блинкену – и тот его санкционировал.

В новый пакет помощи на $600 млн войдут дополнительное вооружение и боеприпасы из запасов Пентагона. Также есть пункт об обучении военных.

Детали пакета не раскрываются. Но в Госдепе заверяют: поставляемые позиции тщательно выверены, чтобы Украина могла добиться максимальных изменений на поле боя и иметь сильную позицию за столом переговоров, когда для них придет время.

Это 21 пакет помощи с сентября 2021-го года. Администрация Байдена суммарно выделила $15,8 млрд военной помощи Украине с момента прихода к власти.

"Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется", – добавили в Госдепе.

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Марко Сировой

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