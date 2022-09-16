UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США выделяют еще $600 млн военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 07:14
США выделяют еще $600 млн военной помощи Украине - Фото
Блинкен, Байден, Остин (фото - ЕРА)

Украина получит новый пакет военной помощи от США на $600 млн. Об этом сообщают пресс-службы Белого дома и Госдепа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент США Джо Байден дал соответствующее поручение госсекретарю Энтони Блинкену – и тот его санкционировал.

В новый пакет помощи на $600 млн войдут дополнительное вооружение и боеприпасы из запасов Пентагона. Также есть пункт об обучении военных.

Детали пакета не раскрываются. Но в Госдепе заверяют: поставляемые позиции тщательно выверены, чтобы Украина могла добиться максимальных изменений на поле боя и иметь сильную позицию за столом переговоров, когда для них придет время.

Это 21 пакет помощи с сентября 2021-го года. Администрация Байдена суммарно выделила $15,8 млрд военной помощи Украине с момента прихода к власти.

"Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется", – добавили в Госдепе.

Читайте также: "Эта война надолго". Рамштайн 5.0 и Блинкен у Зеленского: как будут вооружать Украину

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США ВСУ оружие военная помощь джо байден Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 