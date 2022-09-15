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Германия обещает больше оружия для Украины – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 14:31
Германия обещает больше оружия для Украины – Spiegel - Фото
Роберт Хабек (Фото: EPA)

В Германии пообещали увеличить поставки оружия в Украину. Об этом заявил федеральный министр экономики Роберт Хабек в кулуарах встречи министров G7 в Бранденбурге, передает Spiegel.

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"В Украину будет поступать больше оружия", – сказал Хабек.

Он добавил, что поставки всегда будут координироваться в рамках НАТО.

По словам Хабека, страны G7 также хотят создать "своего рода карту инвестиционных возможностей" для Украины.

По мысли немецкого министра, для этой цели соответствующие торговые палаты должны объединить свои выводы и таким образом облегчить участие иностранных компаний в инвестициях для Украины.

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Наталія Медведєва
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Германия военная помощь роберт хабек
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