Глава МИД Германии о танках для ВСУ: Украина на решающей стадии, нужны быстрые решения
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к быстрым решениям в вопросе поставок немецких боевых танков Украине. Об этом она заявила в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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По ее словам, решение о поставке танков можно принять только "вместе, в коалиции и на международном уровне", тем самым фактически повторяя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который не дал четкого ответа на возможность поставки танков Leopard и БМП Marder, сказав, что такие шаги должны быть согласованы с союзниками.
Она отметила, что Украина находится на "решающей стадии", а поэтому это решение нельзя откладывать надолго.
"Наши поставки оружия, по-видимому, очень четко помогают спасать человеческие жизни. Поэтому внешняя политика, руководствующаяся правами человека, должна постоянно задавать себе вопрос, как мы можем помочь освободить еще больше населенных пунктов и таким образом спасти жизнь с помощью дальнейших поставок", — сказала Бербок.
Дипломат ответила утвердительно на вопрос, понимает ли она желание Украины получить немецкие танки Leopard 2.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее раскритиковал Германию за медленную военную помощь Украине.
- 12 сентября немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что США якобы обдумывают передачу Украине основных боевых танков западного образца и подталкивают к этому союзников.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Германия должна отказаться от любого сотрудничества с РФ и увеличить поставки оружия Украине.
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