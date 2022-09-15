Глава МИД Германии о танках для ВСУ: Украина на решающей стадии, нужны быстрые решения

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к быстрым решениям в вопросе поставок немецких боевых танков Украине. Об этом она заявила в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По ее словам, решение о поставке танков можно принять только "вместе, в коалиции и на международном уровне", тем самым фактически повторяя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который не дал четкого ответа на возможность поставки танков Leopard и БМП Marder, сказав, что такие шаги должны быть согласованы с союзниками.

Она отметила, что Украина находится на "решающей стадии", а поэтому это решение нельзя откладывать надолго.

"Наши поставки оружия, по-видимому, очень четко помогают спасать человеческие жизни. Поэтому внешняя политика, руководствующаяся правами человека, должна постоянно задавать себе вопрос, как мы можем помочь освободить еще больше населенных пунктов и таким образом спасти жизнь с помощью дальнейших поставок", — сказала Бербок.

Дипломат ответила утвердительно на вопрос, понимает ли она желание Украины получить немецкие танки Leopard 2.

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Дмитро Гриниченко

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