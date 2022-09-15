Германия должна соответствовать роли лидера и первой дать Украине танки — Стефанчук
Германия должна соответствовать своей лидерской роли и стать первой страной, которая даст Украине западные боевые танки. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в ФРГ, цитирует его Deutche Welle со ссылкой на DPA.
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По его словам, Германии стоит соответствовать своей роли лидера и начать поставлять Украине свои боевые танки.
Он отметил, что такая страна, как ФРГ, "не должна ждать, что будут делать другие".
Ранее канцлер Олаф Шольц снова не дал четкого ответа на возможность поставки танков Leopard и БМП Marder. По его словам, такие шаги должны быть согласованы с союзниками.
"Позиция всего немецкого правительства – всех его членов и партий, которые его поддерживают – по-прежнему состоит в том, что не будет никаких односторонних действий Германии", – сказал он.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее раскритиковал Германию за медленную военную помощь Украине.
- 12 сентября немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что США якобы обдумывают передачу Украине основных боевых танков западного образца и подталкивают к этому союзников.
- Посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что ФРГ передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в этом году, а еще две — в 2023 году.
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