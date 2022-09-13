США ценят военную помощь Германии Украине, но каждая страна сама определяет ее тип — посол
США ценят военную помощь Украине со стороны Германии, однако каждая страна сама определяет тип помощи в конечном итоге. Об этом сообщила посол США в ФРГ Эми Гутман, цитирует ее американское посольство в Берлине.
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По словам дипломата, Вашингтон ценит военную помощь Украине со стороны Германии и продолжит тесно сотрудничать с Берлином в этом направлении. Она отметила, что политика США остается неизменной.
Гутман заявила, что США призывают всех союзников и партнеров как можно больше поддерживать Украину в борьбе с полномасштабной российской агрессией.
Одновременно посол подчеркнула, что решение о типе помощи в конечном итоге зависит от каждой страны.
- 12 сентября немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что США якобы обдумывают передачу Украине основных боевых танков западного образца и подталкивают к этому союзников.
- Посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что ФРГ передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в этом году, а еще две — в 2023 году.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее раскритиковал Германию за медленную военную помощь Украине.
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