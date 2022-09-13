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США ценят военную помощь Германии Украине, но каждая страна сама определяет ее тип — посол

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 13:23
США ценят военную помощь Германии Украине, но каждая страна сама определяет ее тип — посол - Фото
Бундестаг (Фото: bundestag.de)

США ценят военную помощь Украине со стороны Германии, однако каждая страна сама определяет тип помощи в конечном итоге. Об этом сообщила посол США в ФРГ Эми Гутман, цитирует ее американское посольство в Берлине.

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По словам дипломата, Вашингтон ценит военную помощь Украине со стороны Германии и продолжит тесно сотрудничать с Берлином в этом направлении. Она отметила, что политика США остается неизменной.

Гутман заявила, что США призывают всех союзников и партнеров как можно больше поддерживать Украину в борьбе с полномасштабной российской агрессией. 

Одновременно посол подчеркнула, что решение о типе помощи в конечном итоге зависит от каждой страны. 

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Дмитро Гриниченко
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Украина Германия США война военная помощь
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