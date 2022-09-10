Премьер Польши: Украина отбивала атаки России быстрее, чем в Германии принимали решения

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Германию за медленную военную помощь Украине. Об этом он заявил в интервью Spiegel.

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По его словам, позиция немцев, особенно в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, "была очень неутешительной".

"Мы с самого начала были уверены, что Украина борется не просто за собственное выживание, но и за свободу Европы", — сказал он.

Моравецкий отметил, что если Украина падет, то будет вопросом времени, когда российский диктатор Владимир Путин атакует следующую страну.

"Для поляков было досадно, что немцы так поздно осознали свои ошибки в энергетической политике. Путин использует трубопроводы как оружие, для него энергетическая политика – инструмент ведения войны. Украина давала отпор врагу быстрее, чем немцы принимали решение", — резюмировал польский премьер.

В июне Моравецкий заявил, что Россия "впитала худшее из трех веков истории, Путин открыл ящик Пандоры".

В июле он так сказал о ВСУ: "Армия – не только техника и стратегия, это ценности".

Ранее польский премьер заявил, что Россия "не сможет уничтожить Украину, потому что повиновение – согласие на уничтожение народа".

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Дмитро Гриниченко

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