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Украина ведет переговоры о поставках систем ПВО с пятью странами – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 18:12
Украина ведет переговоры о поставках систем ПВО с пятью странами – Зеленский - Фото
Володимир Зеленський (скриншот)

Украина ведет переговоры с пятью странами по поставкам систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом на совместном брифинге в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Владимир Зеленский.

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Он подчеркнул, что системы ПВО для обеспечения безопасности государства сегодня приоритет.

"Мы начали разговоры, и есть результаты положительные относительно NASAMS и IRIS-T, что касается наших немецких партнеров. Мы ожидаем несколько систем, пока не получили ни одной. Так же как и от США. Мы ожидаем несколько систем, по не получили ни одной... Но, тем не менее, это частично закрывает вопрос о дефиците ПВО", – заявил он.

Также переговоры по вопросу ПВО ведутся с Францией, Италией и Германией. "Пока не получил позитивной реакции от Израиля", – сказал президент.

По его словам, пока только пять стран готовы работать с Украиной по системам ПВО.

  • Вчера, 14 сентября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал союзников Украины помочь ускорить окончание войны и выбить войска РФ, предоставив ВСУ соответствующее вооружение, среди которого системы ПВО.
Вадим Ребрина
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