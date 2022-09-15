Германия согласилась поставить Украине 50 бронеавтомобилей Dingo

︎Германия предоставит Украине 50 бронеавтомобилей Dingo. Об этом заявила на конференции федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт, сообщает Bild.

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"Dingo хорошо зарекомендовал себя и внесет значительный вклад в защиту солдат", – сказала она.

Кроме того, в Украину должны быть доставлены две новые реактивные системы залпового огня MARS II и 200 реактивных снарядов. Подготовка экипажей для них должна пройти в Германии и начнется уже в сентябре.

Справка. Dingo — это бронированная и опционально вооруженная колесная машина, используемая для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей Dingo в различных модификациях.

В своем выступлении Ламбрехт высоко оценила успехи Украины в борьбе с российской агрессией в Харьковской области. "Отрадно видеть, каких успехов Украина смогла добиться за последние дни с помощью немецкого оружия", – сказала министр.

"Смелое и успешное ведение операций Вооруженными силами Украины показывает, насколько важно оперативно предоставить Украине дополнительную военную технику", – добавила она.

7 сентября Bild со ссылкой на внутренние документы немецкого Министерства обороны сообщила, что Германия, имеющая в распоряжении более 500 бронеавтомобилей Dingo, еще в начале войны отказалась передать хотя бы часть из них Украине.

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Вадим Ребрина

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