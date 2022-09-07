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Германия отказалась передать Украине бронеавтомобили Dingo, хотя их у нее сотни – Bild

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 18:13
Германия отказалась передать Украине бронеавтомобили Dingo, хотя их у нее сотни – Bild - Фото
Фото: ISAF Headquarters Public Affairs Office

Германия, имеющая в распоряжении более 500 бронеавтомобилей Dingo, еще в начале войны отказалась передать хотя бы часть из них Украине, сообщила в среду газета Bild со ссылкой на внутренние документы немецкого министерства обороны.

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По информации издания, в марте Украина обращалась в Германию с просьбой о передаче броневиков Dingo и разведывательных автомобилей Fennek, но получила отказ.

Бундесвер имеет в эксплуатации более 700 машин обоих типов и не использует их ни в одной боевой операции.

Посол Украины Андрей Мельник в комментарии Bild сказал, что не может понять этот отказ правительства. "Нам нужны эти немецкие машины Dingo для жизненно важного контрнаступления на Херсон, чтобы спасти жизнь солдат, которым, к сожалению, приходится туда добраться в основном пешком", – сказал он.

Многие видео из зоны боевых действий в Украине свидетельствуют об острой нехватке бронетехники в украинских вооруженных силах, пишет газета.

"Я призываю министра обороны Ламбрехта поставить в Украину часть из 500 имеющихся бронированных транспортных средств уже в сентябре. Это точно не стало бы ограблением бундесвера", – заявил Мельник.

Андрій Водяний
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Германия военная помощь андрей мельник Dingo
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