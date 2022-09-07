Германия отказалась передать Украине бронеавтомобили Dingo, хотя их у нее сотни – Bild

Германия, имеющая в распоряжении более 500 бронеавтомобилей Dingo, еще в начале войны отказалась передать хотя бы часть из них Украине, сообщила в среду газета Bild со ссылкой на внутренние документы немецкого министерства обороны.

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По информации издания, в марте Украина обращалась в Германию с просьбой о передаче броневиков Dingo и разведывательных автомобилей Fennek, но получила отказ.

Бундесвер имеет в эксплуатации более 700 машин обоих типов и не использует их ни в одной боевой операции.

Посол Украины Андрей Мельник в комментарии Bild сказал, что не может понять этот отказ правительства. "Нам нужны эти немецкие машины Dingo для жизненно важного контрнаступления на Херсон, чтобы спасти жизнь солдат, которым, к сожалению, приходится туда добраться в основном пешком", – сказал он.

Многие видео из зоны боевых действий в Украине свидетельствуют об острой нехватке бронетехники в украинских вооруженных силах, пишет газета.

"Я призываю министра обороны Ламбрехта поставить в Украину часть из 500 имеющихся бронированных транспортных средств уже в сентябре. Это точно не стало бы ограблением бундесвера", – заявил Мельник.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в конце августа заявила, что запасы бундесвера для поставки оружия Украине почти иссякли.

По данным Die Welt, Минобороны Германии не хочет увеличивать поставки оружия Украине, потому что боится внезапного нападения России.

Андрій Водяний

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